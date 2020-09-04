«Диктант Победы» написали около 30 тысяч жителей Ростовской области

Акция прошла 3 сентября. Жители региона могли проверить свои знания о Второй мировой и Великой Отечественной войнах на 444 площадках области. Участникам было предложено в течение 45 минут ответить на 25 вопросов, касавшихся литературы, истории, искусства и многих других аспектов, и связанных с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Пройти тест можно было как в очной форме на одной из подготовленных для этого площадок, так и в режиме онлайн. В акции решили поучаствовать операторы-112, специалисты областных поисково-спасательных и пожарно-спасательных отрядов.
Даже лесной пожар в Тарасовском районе не помешал сдать тест жителям села Митякинского. Так, преподаватель истории и обществознания Митякинского техникума агротехнологий и питания Роман Тищенко всю ночь помогал пожарным, а утром вместе со своими детьми и 11 студентами техникума приехал писать «Диктант Победы» в поселок Тарасовский.
Как сообщалось ранее, всего в России было подготовлено более 6 тысяч площадок для проведения памятной акции «Диктант Победы».