«Диктант Победы» написали около 30 тысяч жителей Ростовской области

Акция прошла 3 сентября. Жители региона могли проверить свои знания о Второй мировой и Великой Отечественной войнах на 444 площадках области. Участникам было предложено в течение 45 минут ответить на 25 вопросов, касавшихся литературы, истории, искусства и многих других аспектов, и связанных с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн.