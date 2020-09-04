Голикова рассказала впечатления от детской больницы в Ростове

Глава региона попросил выделить деньги из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса Ростовской областной детской клинической больницы. Он добавил, что уже подготовлен проект строительства.
Губернатор уточнил, что они готовы к реализации. Голикова поддержала эту инициативу и пообещала рассмотреть ее на федеральном уровне.
«Мне нравится персонал больницы. Это горящие глаза, молодые люди, которые хотят работать. Это значит, что работает команда не только врачей, но и управленцев», — рассказала впечатления Голикова.
Также она выразила готовность помочь региону в решении задачи развития медицины первичного звена.