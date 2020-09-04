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Голикова рассказала впечатления от детской больницы в Ростове

4 сентября 2020, 14:54
Фото: Правительство РО
Зампред правительства России Татьяна Голикова прибыла в Ростовскую область и встретилась с губернатором Василием Голубевым, сообщили в правительстве региона.

Глава региона попросил выделить деньги из федерального бюджета на строительство хирургического корпуса Ростовской областной детской клинической больницы. Он добавил, что уже подготовлен проект строительства.

Губернатор уточнил, что они готовы к реализации. Голикова поддержала эту инициативу и пообещала рассмотреть ее на федеральном уровне.

«Мне нравится персонал больницы. Это горящие глаза, молодые люди, которые хотят работать. Это значит, что работает команда не только врачей, но и управленцев», — рассказала впечатления Голикова.

Также она выразила готовность помочь региону в решении задачи развития медицины первичного звена.

Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.

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