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«Избирательный марафон» проходит в Ростовской области

4 сентября 2020, 06:31
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Жителей Ростовской области приглашают принять участие в «Избирательном марафоне», сообщили в региональной Избирательной комиссии.

«Его участникам предоставлена возможность прослушать курс видеолекций о Конституции Российской Федерации, принять участие в тематической викторине, пройти квест-экскурсии по знаковым историческим местам Ростовской области, разработать собственный маршрут для квеста», — сказано в сообщении.

Все участники марафона смогут зарабатывать за верные решения баллы, которые потом можно будет обменять на ценные призы. Кроме того, десять человек с самым большим количеством баллов получат сертификаты на участие в мотивационном лидерском тренинге. Тему тренинга выберут при помощи опроса в социальной сети «ВКонтакте».

Для участия в марафоне необходимо скачать приложение на официальном сайте проекта, итоги подведут 15 октября.

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