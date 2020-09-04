«Избирательный марафон» проходит в Ростовской области

«Его участникам предоставлена возможность прослушать курс видеолекций о Конституции Российской Федерации, принять участие в тематической викторине, пройти квест-экскурсии по знаковым историческим местам Ростовской области, разработать собственный маршрут для квеста», — сказано в сообщении.
Все участники марафона смогут зарабатывать за верные решения баллы, которые потом можно будет обменять на ценные призы. Кроме того, десять человек с самым большим количеством баллов получат сертификаты на участие в мотивационном лидерском тренинге. Тему тренинга выберут при помощи опроса в социальной сети «ВКонтакте».
Для участия в марафоне необходимо скачать приложение на официальном сайте проекта, итоги подведут 15 октября.