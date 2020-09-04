Издатель из Уфы призвала россиян к протесту в отношении властей

Отмечается, что медиаменеджер происходит из знаменитого в Башкирии клана. Ее дядя, Муртаза Рахимов, с 1993 по 2010 годы являлся главой региона. До 2019 года она также находилась в должности лидера благотворительного фонда «Изгелек».