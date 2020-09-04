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Издатель из Уфы призвала россиян к протесту в отношении властей

4 сентября 2020, 15:32
Фото: vk.com
Издатель газеты BONUS и сайта ProUfu Рауфа Рахимова выпустила ролик, который посвящен шихану Куштау, находящемуся в статусе особо охраняемой природной зоны. В своем обращении медиаменеджер посоветовала жителям России протестовать против действующего отечественного авторитаризма.

Mkset.ru пишет, что новый статус шихана обеспечивает гарантию неприкосновенности природного объекта в плане промышленной разработки. Со слов Рахимовой, в отношении чиновников необходимо начать серьезное сопротивление. В этой ситуации к движению присоединятся и СМИ, а число единомышленников протеста резко увеличится.

Отмечается, что медиаменеджер происходит из знаменитого в Башкирии клана. Ее дядя, Муртаза Рахимов, с 1993 по 2010 годы являлся главой региона. До 2019 года она также находилась в должности лидера благотворительного фонда «Изгелек».

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