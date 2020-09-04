Кобзев: в Ангарске свалки и мусоросжигательного завода не будет

Отмечается, что в Ангарске будет построен мусороперерабатывающий комплекс. За счет первых этапов строительства будет создано свыше ста рабочих мест. В настоящее время дорабатываются технические решения и оборудование. Помимо того, до конца этого года будут проводиться две экспертизы: государственная и экологическая. По плану работа завершится до 2024 года. Средства на возведение этого комплекса поступят из бюджетов всех уровней и от частных инвесторов.