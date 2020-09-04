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Кобзев: в Ангарске свалки и мусоросжигательного завода не будет

4 сентября 2020, 09:50
Фото: instagram.com
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев и председатель правительства региона Константин Зайцев опровергли данные по поводу возведения мусорной свалки рядом с Ангарском.

В ходе рабочей встречи Игорь Кобзев и Константин Зайцев, беседуя с работниками «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК), акцентировали внимание на слухах относительно ангарской мусорной свалки и предприятия по сжиганию мусора.

Игорь Кобзев убедил жителей в том, что планов, касающихся полного уничтожения мусора, нет. «Мусорный» проект в Ангарске предполагает разделение отходов на стекло, пластик и вторсырье, пишет irksib.ru.

Вместе с тем была опровергнута информация о транспортировке отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и химпредприятия «Усольехимпром» на территорию указанного комплекса. Устранение производственных отходов первого-третьего классов опасности реализуют специалисты, на которых возложены соответствующие обязанности. Временный экоцентр по обезвреживанию отходов разместят в Усолье-Сибирском.

Деятельность по утилизации будет осуществляться организацией «Газэнергострой», которая на данный момент в поиске оптимального ликвидационного решения.

Отмечается, что в Ангарске будет построен мусороперерабатывающий комплекс. За счет первых этапов строительства будет создано свыше ста рабочих мест. В настоящее время дорабатываются технические решения и оборудование. Помимо того, до конца этого года будут проводиться две экспертизы: государственная и экологическая. По плану работа завершится до 2024 года. Средства на возведение этого комплекса поступят из бюджетов всех уровней и от частных инвесторов.

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