Кобзев: в Ангарске свалки и мусоросжигательного завода не будет

В ходе рабочей встречи Игорь Кобзев и Константин Зайцев, беседуя с работниками «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК), акцентировали внимание на слухах относительно ангарской мусорной свалки и предприятия по сжиганию мусора.
Игорь Кобзев убедил жителей в том, что планов, касающихся полного уничтожения мусора, нет. «Мусорный» проект в Ангарске предполагает разделение отходов на стекло, пластик и вторсырье, пишет irksib.ru.
Вместе с тем была опровергнута информация о транспортировке отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и химпредприятия «Усольехимпром» на территорию указанного комплекса. Устранение производственных отходов первого-третьего классов опасности реализуют специалисты, на которых возложены соответствующие обязанности. Временный экоцентр по обезвреживанию отходов разместят в Усолье-Сибирском.
Деятельность по утилизации будет осуществляться организацией «Газэнергострой», которая на данный момент в поиске оптимального ликвидационного решения.
Отмечается, что в Ангарске будет построен мусороперерабатывающий комплекс. За счет первых этапов строительства будет создано свыше ста рабочих мест. В настоящее время дорабатываются технические решения и оборудование. Помимо того, до конца этого года будут проводиться две экспертизы: государственная и экологическая. По плану работа завершится до 2024 года. Средства на возведение этого комплекса поступят из бюджетов всех уровней и от частных инвесторов.