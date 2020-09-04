Коэффициент распространения коронавируса опять растет в Ростовской области

Накануне прошел брифинг главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, который сообщил, что власти не собираются отменять масочный режим ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Кроме того, глава Роспотребнадзора не исключил возможности введения режима самоизоляции в отдельных районах области при динамическом росте основных критериев. К последним относится и коэффициент распространения инфекции.