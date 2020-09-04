Коэффициент распространения коронавируса опять растет в Ростовской области

Posted 4 сентября 2020, 09:07
Published 4 сентября 2020, 09:07
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Общее число заболевших жителей области на пятницу составляет 17486 человек, показатель заболеваемости 416 случаев на 100 тысяч населения.
Накануне прошел брифинг главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, который сообщил, что власти не собираются отменять масочный режим ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Кроме того, глава Роспотребнадзора не исключил возможности введения режима самоизоляции в отдельных районах области при динамическом росте основных критериев. К последним относится и коэффициент распространения инфекции.