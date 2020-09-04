rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2020, 09:07

Published 4 сентября 2020, 09:07

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Коэффициент распространения коронавируса опять растет в Ростовской области

4 сентября 2020, 09:07
Сюжет
Коронавирус
На 4 сентября коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области вырос на 0,02 и достиг отметки в 1,07, сообщили в региональном правительстве.

Общее число заболевших жителей области на пятницу составляет 17486 человек, показатель заболеваемости 416 случаев на 100 тысяч населения.

Накануне прошел брифинг главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, который сообщил, что власти не собираются отменять масочный режим ни сейчас, ни в ближайшем будущем. Кроме того, глава Роспотребнадзора не исключил возможности введения режима самоизоляции в отдельных районах области при динамическом росте основных критериев. К последним относится и коэффициент распространения инфекции.

Материалы по теме
Иммунитет к коронавирусу появился у 16% населения Ростовской областиКоронавирус добрался до жителей 23 территорий Ростовской области
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика