Пранкер из Батайска объяснил, зачем он снял видео про зомби-доктора

По словам Сычева, не так давно у него умерла мать, в чем он обвинил неквалифицированных, по его мнению, врачей скорой помощи.
Мать Сычева умерла от сердечного приступа после того, как бригада вызванной скорой помощи просто вколола ей успокоительное и уехала. «Суть моего ролика не сводилась к коронавирусу, к тому, чтобы кого-то напугать. Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, ее полное отсутствие», — пояснил Сычев.
Как рассказал пранкер, он написал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ, но ответа так и не дождался.