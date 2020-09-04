Пранкер из Батайска объяснил, зачем он снял видео про зомби-доктора

Мать Сычева умерла от сердечного приступа после того, как бригада вызванной скорой помощи просто вколола ей успокоительное и уехала. «Суть моего ролика не сводилась к коронавирусу, к тому, чтобы кого-то напугать. Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, ее полное отсутствие», — пояснил Сычев.