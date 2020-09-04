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Пранкер из Батайска объяснил, зачем он снял видео про зомби-доктора

4 сентября 2020, 07:15
Фото: instagram.com/ivain_sychev
Пранкер из Батайска Иван Сычев рассказал, с какой целью он пугал жителей Ростова-на-Дону в костюме зомби-врача, объяснения он дал в своем Instagram.

По словам Сычева, не так давно у него умерла мать, в чем он обвинил неквалифицированных, по его мнению, врачей скорой помощи.

Мать Сычева умерла от сердечного приступа после того, как бригада вызванной скорой помощи просто вколола ей успокоительное и уехала. «Суть моего ролика не сводилась к коронавирусу, к тому, чтобы кого-то напугать. Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, ее полное отсутствие», — пояснил Сычев.

Как рассказал пранкер, он написал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ, но ответа так и не дождался.

Напомним, зомби-врач разъезжал по Ростову и пугал горожан.

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