Протухшей рыбой торговали в Шахтах

«Россельхознадзор напоминает, что в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков или сроки годности которых истекли; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации», — сказано в сообщении.