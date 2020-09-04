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Протухшей рыбой торговали в Шахтах

4 сентября 2020, 07:50
Вяленую чехонь с истекшим сроком годности выявили в рыбном павильоне Центрального рынка Шахт, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В рыбном павильоне, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, в ходе проверки обнаружили 20 штук вяленой чехони с истекшим сроком годности. Общее количество рыбной продукции, которую хранили с нарушениями, составило четыре килограмма.

«Россельхознадзор напоминает, что в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков или сроки годности которых истекли; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации», — сказано в сообщении.

Ранее в магазине сети «Перекресток» в Ростове заметили пиццу с плесенью.

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