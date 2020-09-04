Ростовчан испугало подозрительное бурление воды в Дону

Однако Ростовский Водоканал опроверг информацию о сбросе нечистот в реку. «Очистные сооружения канализации — это Ростовская станция аэрации, и сброс очищенных стоков в реку Дон — процесс абсолютно законный, постоянный, как и процесс подачи воды жителям. На очистных сооружениях сточные воды проходят несколько этапов очистки, в том числе — обеззараживание ультрафиолетом. В реку вода выпускается чище, чем она забирается из Дона. Кто не верит — может записаться на экскурсию на станцию аэрации (как только массовые мероприятия разрешат — милости просим). Заодно увидите, как сотрудники вручную порой чистят решётки от влажных салфеток и прочего мусора, которому в канализации не место», — ответили в организации.