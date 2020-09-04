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Спад жары и дожди ожидаются в выходные в Ростовской области

4 сентября 2020, 10:04
Фото: needpix.com
Похолодание и дожди ожидаются в Ростовской области 5 и 6 сентября, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Еще в пятницу 4 сентября в Ростове +33 С и малооблачно, но в ближайшие два дня ожидается спад жары.

В субботу 5 сентября днем в столице региона не выше +30 С, по области +26...+28 С и возможны кратковременные дожди. В ночь на воскресенье температура воздуха от +20 С до +24 С, скорость ветра 6-8 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду.

6 сентября весь день дождливо, а температура воздуха понизится до +26 С в Ростове и южных районах, и до +24 С по северу региона. Начало новой рабочей недели начнется с потепления и облачной погоды.

Напомним, чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Ростовской области.

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