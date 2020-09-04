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UFC заинтересован в проведении реванша Нурмагомедова и Макгрегора

4 сентября 2020, 11:39
Фото: pixabay.com
UFC намерен организовать реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя интервью тренера российского бойца Хавьера Мендеса для британской прессы.

«Почему бы действительно не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб – чемпион, – заявил Мендес, общаясь с корреспондентом The Daily Express. – Я бы не стал препятствовать. В этом их работа, правильно? Чтобы заработать как можно больше денег. Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя, а иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC организует реванш».

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Свой следующий поединок Хабиб проведет 24 октября против американца Джастина Гэтжи.

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