UFC заинтересован в проведении реванша Нурмагомедова и Макгрегора

«Почему бы действительно не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб – чемпион, – заявил Мендес, общаясь с корреспондентом The Daily Express. – Я бы не стал препятствовать. В этом их работа, правильно? Чтобы заработать как можно больше денег. Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя, а иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC организует реванш».