Улицы и дворы Ростова засыпало пеплом от горящих полей

Напомним, природные пожары вспыхнули сразу в четырех районах Ростовской области 2 сентября. Только через сутки удалось потушить три из них, лес в Тарасовском районе тушат до сих пор. В результате пожаров одна женщина погибла, пострадали почти 50 человек. Кроме того, вечером 3 сентября загорелись поля под Старочеркасском, локализовать огонь удалось только ближе к утру пятницы.