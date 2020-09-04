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Улицы и дворы Ростова засыпало пеплом от горящих полей

4 сентября 2020, 07:08
Фото: vk.com/rostovnadonu
Пепел от крупных природных пожаров в области запорошил улицы Ростова-на-Дону, сообщили очевидцы в соцсети.

«Это веранда частного дома в Ростове. Прямо сейчас запах гари, жаль, не передать, ощущение, что пожар на нашей улице», — написал один из горожан и показал фотографию веранды, усыпанной пеплом.

О пепле во дворах и сильном запахе гари сообщили и другие пользователи. «Точно так же у нас на улице, хотя до Старочеркасска довольно далеко», — написал один из комментаторов.

Напомним, природные пожары вспыхнули сразу в четырех районах Ростовской области 2 сентября. Только через сутки удалось потушить три из них, лес в Тарасовском районе тушат до сих пор. В результате пожаров одна женщина погибла, пострадали почти 50 человек. Кроме того, вечером 3 сентября загорелись поля под Старочеркасском, локализовать огонь удалось только ближе к утру пятницы.

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