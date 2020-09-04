В июле смертность на дорогах Ростовской области выросла на 60%

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число ДТП снизилось на 24,6%. При этом в них погибли 269 человек, что всего на 4,6%меньше, чем в прошлом году. Ранения в ДТП получили 1820 человек. Это на 27,7% ниже показателя за восемь месяцев 2019 года.