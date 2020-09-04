В Минпромторге рассказали о влиянии пандемии на процесс импортозамещения

По словам Груздева, во всем мире стали обрываться кооперативные связи и страны вынуждены были принимать “быстрые решения”, пишет NEWS.ru. Многие начали сами производить аппараты ИВЛ и защитные медизделия, чтобы удовлетворить возникший ажиотаж. Россия тоже освоила новые производства и стала развивать те или иные технологии.
Однако по прошествию первой волны пандемии встал вопрос о том, что требует дальнейшего импортозамещения, а что является предметом взаимовыгодной кооперации. В России намерены сохранить созданный в рамках импортозамещения задел. Новые предприятия смогут воспользоваться господдержкой, чтобы их продукция активно продавалась не только на внутреннем рынке, но и шла на экспорт.