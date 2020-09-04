В Ростове загорелся жилой дом

Двухэтажный жилой дом вспыхнул в районе часа дня, на месте работают четыре пожарных машины, стоит скорая и газовая служба. Из крыши дома идёт дым, наверху работают пожарные.
«Пожарные не могли найти гидрант, потому что не было знака. Они открывали люки, сейчас его нашли», — комментирует одна из жительниц соседнего дома.
Она добавила, что в момент возгорания в доме никого не было. В здании недавно провели капремонт, вставили окна, но остальные коммуникации остались старыми.
Сейчас дорогу по Закруткина перегородила скорая помощь. Ранее здесь остановился трамвай, которому мешал проехать шланг с водой. Пожарные его убрали и пропустили транспорт.
Позже в МЧС сообщили, что пожар произошел квартире в 2-х этажном многоквартирном доме (старый жилой фонд) на площади 40 квадратных метров. Пожар локализован.