В Ростовской области мужчина жестоко избил партнершу во время минета

Как пишет donday.ru, в начале августа 26-парень с друзьями поехали сыграть в бильярд на проспекте Сельмаш. Там они познакомились с женщиной и все вместе отправились на пруд на импровизированный пикник.
На берегу водоема компания распивала алкоголь, после чего один из парней возрастом 26 лет предложил новой знакомой вступить в половую связь. Получив согласие, парень отвел женщину в кустарник неподалеку, и после непродолжительного полового акта предложил оральный секс. Партнерша согласилась, но вскоре ей это надоело и она хотела уйти.
Однако молодой человек был не согласен на такое завершение и насильно засунул ей половой орган в рот. Женщина укусила парня за член и не отпускала, а тот, озверев от боли, начал ее избивать, пока партнерша не разомкнула челюсти.
После этого все парни уехали с водоема, но утром вернулись проверить, жива ли их собутыльница. Женщины на пруду не оказалось, а позже она написала заявление в полицию.