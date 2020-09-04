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Задержанный в Ростове экс-замначальника СКЖД пойдет под суд за взяточничество

4 сентября 2020, 13:55
Первомайский районный суд Краснодара рассмотрит дело первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги Алексея Черняева и заместителя начальника структурного подразделения Центральной дирекции управления движением Дениса Яремчука, говорится в сообщении ММСУТ СК РФ.

Следственные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении высокопоставленных лиц СКЖД. Оба фигуранта свою вину не отрицают. Следователи установили, что с декабря 2013 года по апрель 2014 года обвиняемые, занимая высокопоставленные должности в СКЖД, получили свыше 334 тысяч рублей за совершение действий в интересах коммерческой организации.

Также с февраля 2016 года по апрель 2018 года должностные лица получили взятку 1,5 миллиона от представителя коммерческой организации, который добивался ускорения продвижения маршрутов и групп вагонов, организацию приоритетного отправления составов поездов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги.

Бывший замначальника СКЖД Алексей Черняев был задержан в Ростове в июле 2019 года.

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