Задержанный в Ростове экс-замначальника СКЖД пойдет под суд за взяточничество

Следственные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении высокопоставленных лиц СКЖД. Оба фигуранта свою вину не отрицают. Следователи установили, что с декабря 2013 года по апрель 2014 года обвиняемые, занимая высокопоставленные должности в СКЖД, получили свыше 334 тысяч рублей за совершение действий в интересах коммерческой организации.
Также с февраля 2016 года по апрель 2018 года должностные лица получили взятку 1,5 миллиона от представителя коммерческой организации, который добивался ускорения продвижения маршрутов и групп вагонов, организацию приоритетного отправления составов поездов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги.
Бывший замначальника СКЖД Алексей Черняев был задержан в Ростове в июле 2019 года.