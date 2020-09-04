Задержанный в Ростове экс-замначальника СКЖД пойдет под суд за взяточничество

Следственные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении высокопоставленных лиц СКЖД. Оба фигуранта свою вину не отрицают. Следователи установили, что с декабря 2013 года по апрель 2014 года обвиняемые, занимая высокопоставленные должности в СКЖД, получили свыше 334 тысяч рублей за совершение действий в интересах коммерческой организации.