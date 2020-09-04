Земля в обмен на спорт: как борцы из 90-х стали владельцами бизнеса в Ростове

«В 90-е годы многие — особенно люди связанные с единоборствами, карате, боксом — поддерживали имидж бандитов, чтобы их боялись, им „под крышу“ приходили „ларечники“ и торговцы. Интернета как такового тогда не было, возможности пробить контрагента не было, земля полнилась слухами. Люди начинали себе придумывать легенды. Видят здоровых людей в борцовках, которые собрались в группу — автоматически считается, что это бандиты, вышибалы или какие-то рэкетиры», — сообщил эксперт. Он предположил, что если бы Самургашевы действительно были связаны с криминалом, то рано или поздно кто-то из них бы попал под внимание следствия. Хуруджи привел в пример Сагомоновых: в 2019 году у них дома нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков. «Что касается Самургашевых, то я не слышал, чтобы кто-то сказал: „Они из меня деньги выбивали“. Или что-то подобное», — добавил спикер.