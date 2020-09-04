Земля в обмен на спорт: как борцы из 90-х стали владельцами бизнеса в Ростове

Posted 4 сентября 2020, 16:13
Published 4 сентября 2020, 16:13
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Кто стал зарабатывать в 17 раз больше за шесть лет
Самый публичный член семьи, Вартерес Самургашев — чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе 2000 года, депутат Законодательного собрания Ростовской области, который был избран 9 сентября 2018 года. Он член фракции «Единая Россия» и заместитель председателя комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
Свою карьеру Самургашев начал в 1998 году в качестве спортсмена-инструктора. В течение 21 года он работал в этой должности в трех учреждениях Ростовской области: школе высшего спортивного мастерства № 1, школе Олимпийского резерва № 35 и «Центре олимпийской подготовки № 1». Спортсмен стал директором центра в 2019 году и управляет организацией по сегодняшний день. Кроме этого, депутат — президент «Федерации спортивной борьбы» в регионе и совладелец спортивного клуба имени братьев Самургашевых.
В открытых источниках также сказано, что Самургашев владеет 20% фирмы «Океан», занимающейся арендой недвижимости. Остальная часть фирмы принадлежит пяти людям с такой же фамилией.
Что касается доходов, то за 2019 год Вартерес Самургашев заработал 8,9 миллионов рублей — больше 12 тысяч рублей в сутки. В последней справке о доходах сказано, что депутат владеет четырьмя участками от 250 до 850 квадратных метров, двумя третями садового участка на 831 квадратный метр. В собственности парламентария также находятся три дома от 63,5 до 194,2 квадратных метров, две квартиры (76 и 86,5 метров), две трети жилого здания площадью 250,7 «квадратов», недостроенное здание на 160,2 квадратных метров и два нежилых строения 59,5 и 25,4 «квадратов». Самургашеву также принадлежит один автомобиль Mercedes-Benz CLS 350.
Четыре сына депутата и одна дочь не владеют недвижимостью и автомобилями. В справке сказано, что они только пользуются домами и земельными участками.
Первая справка о доходах Вартереса Самургашева, опубликованная в открытом доступе, относится к 2013 году. Если сравнить ее данные с информацией 2019 года, то можно заметить, что за шесть лет депутат стал зарабатывать в 17 раз больше. В остальном изменений не так много. Он избавился от Toyota Land Cruiser 200; приобрел две трети участка на 600 квадратных метров и два нежилых здания; потерял одну третью строения на 250,7 метров и участок на 1178 «квадратов».
Что принадлежит семье: недвижимость, рестораны и коммуналка
Согласно открытым источникам, у Вартереса Самургашева есть три брата: Альберт, Семен и Рафаэль.
«Спортивным клубом имени братьев Самургашевых» руководит Альберт Самургашев, в совладельцах значатся еще четверо членов семьи. Бизнесмену также принадлежит 20% фирмы «Океан», которая занимается арендой недвижимости и почти 20% «Ростовского завода коммунального оборудования». К слову, частью завода владеют Григорий и Андрей Нор-Аревян, однофамильцы или члены семьи бывшей главы департамента ЖКХ Ростова Анны Нор-Аревян. Кроме этого, у Альберта Самургашева в собственности есть доля «Ростовского комбината шампанских вин» (часть которого, опять же, принадлежит Андрею Нор-Аревян). Совсем недавно, в июле 2020 года, бизнесмен сообщил о ликвидации ООО «Фирма Алан», занимающейся арендой недвижимости.
Имя Альберта Самургашева фигурировало в нескольких делах, связанных с правами на землю. В 2013 году бизнесмен подал иск к Кадастровой палате Ростовской области, чтобы определить размеры и стоимости двух своих участков в Батайске в переулке Бодром. Предприниматель выиграл дела, изменения были внесены в государственный реестр недвижимости. Затем, в 2015 году, он потребовал восстановить сведения об этих участках, однако иск не рассмотрели. В 2020 году бизнесмен судился из-за границ нескольких участков в Анапе.
Семену Самургашеву принадлежит компания «Ростовкирпич», которая занимается торговлей различными строительными материалами. В фирме работает один человек.
Рафаэль Самургашев — собственник фирмы «Медиа-Юг» и половины «РАФО-91», специализирующихся на ресторанной деятельности и доставке продуктов. Ему также принадлежит треть компании «Магнат», которая занимается торговлей пищевыми продуктами. Одной третью фирмы владеет собственник «Нахичеванского базара» Роман Геворкян.
У Рафаэля Самургашева четыре дочери. Одной из них, Ларисе, принадлежит 10% «Фирмы Океан» и почти половина «Донремарго». Ольге — также 10% «Фирмы Океан» и по 90% четырех компаний с похожим названиями: «Янтарь 1», «Янтарь 1 Автоколонна 2», «Янтарь 1 Автоколонна 4», «Янтарь 1 Автоколонна 5».
Поставки друзей
Второй владелец автоколонн — Василий Ларцев. Ему принадлежит по 10% «Янтарь 1», «Янтарь 1 Автоколонна 2», «Янтарь 1 Автоколонна 4», «Янтарь 1 Автоколонна 5». Кроме этого, он числится совладельцем Федерации ветеранов и инвалидов спортивной борьбы Ростовской области наряду с Сергеем Дюдяевым и Рафаэлем Самургашевым.
В 2020 году предприниматель выполнял поставки только в одну организацию — «Спортивную школу олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых». Естественно, руководит школой один из братьев — Рафаэль Самургашев. Общая сумма поставок за год — 34,6 миллионов рублей. Все контракты заключены на аренду спортивных залов и площадок, других нежилых помещений.
Годом ранее Ларцев выполнял поставки в две школы. Уже упомянутая № 35 выплатила ему 17,9 миллионов за аренду, школа № 9 — 13,4 миллионов. Полное название второго учреждения — «Спортивная школа олимпийского резерва № 9». Ни в руководителях, ни в совладельцах Самургашевы не числятся.
Третья школа, которая фигурирует в закупках Ларцева — «Спортивная школа олимпийского резерва № 6». В 2017 году она арендовала спортивное сооружение за 240 тысяч рублей. Опять же, к Самургашевым, по открытой информации, учреждение никакого отношения не имеет.
Самой денежной для делового партнера семьи Самургашевых осталась школа № 35. В открытых данных есть информация о закупках за пять последних лет, и школа Самургашевых — единственная организация, с которой Ларцев заключал контракты из года в год. Всего за период с 2015 по 2020 год Ларцеву выплатили почти 96 миллионов рублей.
Еще один поставщик «Спортивной школы олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых» — Сергей Авакян. В 2020 году он выиграл контракт на 2,9 миллиона на аренду помещений. Этот предприниматель также, начиная с 2015 года, является постоянным поставщиком. Причем сумма каждый год примерно одна и та же — больше двух миллионов рублей. Любопытно, что Сергей Авакян также имеет отношение к бизнесу Самургашевых. Предпринимателя является директором компании ООО «Янтарь 1», которой владеют Ольга Самургашева и Василий Ларцев.
И это не последнее упоминание фамилии Ларцева. В 2019 году предприниматель выиграл аукцион на землю в районе переулка Юннатов по цене в 281 тысячу рублей в год (23,4 тысячи в месяц) не без помощи братьев Самургашевых.
Эта территория, как сообщал портал «Ёрш», перестала считаться частью рощи «Красная сказка», хотя там и росли молодые деревья. В 2018 году назначение небольшого участка площадью 936 квадратных метров изменили на «размещение танцевальных залов, клубов многоцелевого и специализированного назначения, летних театров».
Как сообщили изданию в управлении архитектуры и градостроительства, в 2018 году в администрацию города обратились братья Самургашевы с предложением о строительстве борцовского клуба. «По их мнению, Новочеркасск нуждается в таком спортивном объекте и именно в этом районе. Школьники смогут посещать его бесплатно, что «поможет ликвидировать потребность в спортивных секциях и снизить социальную напряжённость», — сообщает «Ерш».
Ранее, по неофициальным источникам, борцовский клуб планировали построить на территории стадиона «Ермак», для этого территорию под стадионом хотели разделить. Но из-за вмешательства общественности этого не произошло.
Земля сдается без боя
Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, член федерального политического совета «Партии Роста» Александр Хуруджи рассказал корреспонденту RostovGazeta, что в Ростове есть несколько групп сильных бизнесменов с армянскими корнями.
«В 90-е мы как предприниматели слышали в основном две фамилии: Самургашевы и Сагомоновы (Федор Сагомонов занимался продажей металла), а потом в Ростове появились более крупные игроки: Сурмалян (Арутюн Сурмалян — депутат Законодательного собрания Ростовской области, гендиректор ООО „Галактика“), Гогорян, президент ФК „Ростов“ Арташес Арутюнянц и другие. Я думаю, что на сегодняшний день армянская диаспора достаточно сильна в Ростове, все их связи и взаимосвязи невозможно проследить», — отметил собеседник.
Хуруджи также сообщил, что Самургашевы начинали бизнес с транспортных перевозок, потом перешли на аренду недвижимости. «Это бизнес очень непубличный. У Самургашева он был связан со строительством бизнес-центров», — добавил собеседник. Он упомянул, что предприниматели строили такой центр на улице Максима Горького.
«В 90-е годы многие — особенно люди связанные с единоборствами, карате, боксом — поддерживали имидж бандитов, чтобы их боялись, им „под крышу“ приходили „ларечники“ и торговцы. Интернета как такового тогда не было, возможности пробить контрагента не было, земля полнилась слухами. Люди начинали себе придумывать легенды. Видят здоровых людей в борцовках, которые собрались в группу — автоматически считается, что это бандиты, вышибалы или какие-то рэкетиры», — сообщил эксперт. Он предположил, что если бы Самургашевы действительно были связаны с криминалом, то рано или поздно кто-то из них бы попал под внимание следствия. Хуруджи привел в пример Сагомоновых: в 2019 году у них дома нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков. «Что касается Самургашевых, то я не слышал, чтобы кто-то сказал: „Они из меня деньги выбивали“. Или что-то подобное», — добавил спикер.
Он уточнил, что многие люди могли бы говорить, что знают их или пользуются их «крышей». «Было это в 90-х, тогда люди придумывали себе и не такие сказки. В основном, все говорили, что находятся „под крышей“ у кладбищенской мафии, которая на тот момент была сильной в Ростове. Был Доктор, Костя Татарин, руководитель „Фортуны“ Соболь (Александр Соболев) и такие товарищи — они больше ассоциировались с криминальными разборками, силовым влиянием. Самургашевы упоминались, но мне кажется, что это больше слухи», — считает Александр Хуруджи.
Эксперт рассказал, что Самургашевы всегда были «очень плотно встроены» во взаимодействие с властью. «Они поддерживали борьбу, связаны с ее развитием и становлением, во многом благодаря им состоялась Федерация борьбы. Поэтому, безусловно, власти воспринимают это как некий объем социальной ответственности. Естественно, они часто идут навстречу таким предпринимателям, выделяя участки и оформляя землю возле их объектов недвижимости», — считает собеседник.
По словам Александра Хуруджи, бизнес Самургашевых традиционно был связан со сдачей недвижимости в аренду, однако были и другие проекты. Он отметил, что предприниматели владели рестораном на углу Красноармейской и Ворошиловского под названием «Ростовчанка». При этом в том же здании на другом этаже находилась Федерация борьбы.
«Самургашевы заняли свою определенную нишу, в ней продолжают жить. Не скажу, что у них какой-то глобальный бизнес, который известен на всю страну. Но они крепкие предприниматели, которые начинали еще в 90-е», — заключил эксперт.