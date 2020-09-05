rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Больше 200 крыш отремонтировали в 2020 году в Ростовской области

5 сентября 2020, 06:00
Фото: donland.ru
В Ростовской области с начала 2020 года на ремонт крыш было направлено свыше 582,8 миллиона рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности в регионе с начала текущего года было отремонтировано 208 крыш. По словам заместителя министра ЖКХ Ростовской области Дмитрия Беликова, все работы были выполнены в срок без отставания от графика.

При этом в соответствии с краткосрочным планом в 2020 году планируется капитально отремонтировать почти 1,3 тысячи многоквартирных домов. В них приведут в порядок более 2,73 инженерных систем, в том числе отремонтируют 331 крышу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в августе программа капремонта многоквартирных домов была выполнена на треть.

Материалы по теме
Детскую поликлинику открыли в Батайске после капитального ремонтаДве трети программы капитального ремонта не выполнили в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00