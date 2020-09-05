Больше 200 крыш отремонтировали в 2020 году в Ростовской области

В общей сложности в регионе с начала текущего года было отремонтировано 208 крыш. По словам заместителя министра ЖКХ Ростовской области Дмитрия Беликова, все работы были выполнены в срок без отставания от графика.
При этом в соответствии с краткосрочным планом в 2020 году планируется капитально отремонтировать почти 1,3 тысячи многоквартирных домов. В них приведут в порядок более 2,73 инженерных систем, в том числе отремонтируют 331 крышу.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в августе программа капремонта многоквартирных домов была выполнена на треть.