Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 144

Posted 5 сентября 2020, 07:42
Published 5 сентября 2020, 07:42
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
Новые случаи заболевания выявили в 24 городах и районах. В том числе в Волгодонске, Таганроге, Гуково, Ростове.
В больницах сейчас лечатся 1072 пациента, загруженность коечного фонда приблизилась к 50%. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 419 зараженных.
«За сутки скончались четыре пожилых человека — трое мужчин и одна женщина. Жертвами коронавируса стали уже 373 пациента», — сказано в сообщении.
За все время заболели 17630 человек, выздоровели 14995 пациентов. В лабораториях провели свыше 543 тысяч тестов на инфекцию.