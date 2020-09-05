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Posted 5 сентября 2020, 07:42

Published 5 сентября 2020, 07:42

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 144

5 сентября 2020, 07:42
В Ростовской области за сутки коронавирусной инфекцией заразились 144 человека и выздоровели 98 пациентов, сообщили в правительстве региона.

Новые случаи заболевания выявили в 24 городах и районах. В том числе в Волгодонске, Таганроге, Гуково, Ростове.

В больницах сейчас лечатся 1072 пациента, загруженность коечного фонда приблизилась к 50%. Сейчас на 100 тысяч местных жителей приходятся 419 зараженных.

«За сутки скончались четыре пожилых человека — трое мужчин и одна женщина. Жертвами коронавируса стали уже 373 пациента», — сказано в сообщении.

За все время заболели 17630 человек, выздоровели 14995 пациентов. В лабораториях провели свыше 543 тысяч тестов на инфекцию.

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