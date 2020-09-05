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Дождь обрушится на Ростов в воскресенье

5 сентября 2020, 16:00
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в воскресенье ожидается дождливая и тепла погода, сообщили в Гидрометцентре.

Дождь начнется в ночь на воскресенье, температура воздуха опустится до 19 градусов. Скорость ветра составит 5 метров в секунду.

Осадки сохранятся и в дневное время, температура вырастет до 26 градусов. Порывы ветра будут достигать 6 метров в секунду.

В понедельник в городе будет сухо и облачно, воздух прогреется до 30 градусов. Во вторник будет еще жарче, после чего температура пойдет на спад.

В среду температура не поднимется выше 25 градусов. Ранее в Ростове затопило несколько улиц после мощного ливня.

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