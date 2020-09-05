Губернатор Ростовской области признался, что общается с внуком через Instagram

По словам Голубева, он мечтает приходить домой раньше 22 часов и проводить выходные с семьей, но даже при очень загруженном графике глава региона старается все свободное время уделять близким. Он посетовал, что не может так часто, как хотелось бы общаться с внуком на философские темы. При этом он сам проявляет заботу о своем деде. «На днях в 23.00 читаю Instagram, внук пишет: „Дедушка, в Тарасовском районе пожар, почитай комментарии, может, надо принять дополнительные меры?“ А ему десять лет, переживает за меня», — поделился губернатор.