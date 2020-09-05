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Губернатор Ростовской области признался, что общается с внуком через Instagram

5 сентября 2020, 10:38
Фото: pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев о своей переписке с внуком в сети Instagram, об этом он поведал в ходе прямого эфира проекта «Спроси у губернатора».

По словам Голубева, он мечтает приходить домой раньше 22 часов и проводить выходные с семьей, но даже при очень загруженном графике глава региона старается все свободное время уделять близким. Он посетовал, что не может так часто, как хотелось бы общаться с внуком на философские темы. При этом он сам проявляет заботу о своем деде. «На днях в 23.00 читаю Instagram, внук пишет: „Дедушка, в Тарасовском районе пожар, почитай комментарии, может, надо принять дополнительные меры?“ А ему десять лет, переживает за меня», — поделился губернатор.

Голубев рассказал, что с каждым из внуков старается говорить не реже одного раза в неделю, а с детьми при каждой удобной возможности, например, между делам, в дороге. «А уж если я в Москве, то в любом случае улучу возможность погладить внука по голове», — признался глава региона.

Ранее губернатор Ростовской области признался, что его семья переболела коронавирусом.

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