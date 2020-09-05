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Posted 5 сентября 2020, 10:04

Published 5 сентября 2020, 10:04

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Матвиенко поддержит развитие Ростовской области на федеральном уровне

5 сентября 2020, 10:04
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко совершила официальную поездку в Ростовскую область. Такую информацию дали представители правительства региона.

В Ростов гостья из Москвы прибыла третьего сентября. В это время на Дону сотрудники экстренных служб тушили лесные пожары. На месте событий глава Совфеда провела встречу с руководителем региона Василием Голубевым. После пара отправилась в Таганрог на ТАНТК имени Бериева. В поездке председатель Совета Федерации расспросила своего сопровождающего о сложившейся в регионе ситуации. Политика интересовало, предоставили ли меры поддержки пострадавшим на пожаре.

Далее Матвиенко осмотрела открывшийся накануне комплекс «Самбекские высоты». Глава Совфеда выразила благодарность Голубеву за его вклад в сохранение исторического наследия и памяти. Она сказала, что федеральный центр выделит деньги на финансирование сферы культуры Ростовской области.

Помимо этого, в Таганроге Василий Голубев и Валентина Матвиенко пришли в театр имени Чехова. Там они поговорили с деятелями культуры, которые задали чиновникам вопросы о возведении большого концертного зала, покупке оборудования для обучения талантливых детей в Ростовской консерватории, ремонте здания цирка, драмтеатра и музея имени Чехова. Гостья из Москвы пообещала найти решения по всем поднятым вопросам.

По словам Валентины Матвиенко, история и культура остаются национальным достоянием страны и морально-нравственной основой государства. Их надо хранить и оберегать ради передачи подрастающему поколению.

Губернатор и сенатор побеседовали на острые темы. Матвиенко заявила, что поддержит регион в решении важнейших проблем.

Так гостья пообещала, поддержать ходатайство главы донского региона о присвоении населенным пунктам области звания трудовой доблести. Матвиенко называет Ростовскую область «землей-тружеником» и отмечает, что звание город трудовой доблести должны носить и другие населенные пункты региона.

По словам Василия Голубева, первыми такими городами станут Новочеркасск и Шахты, которые вложили большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Соответствующее ходатайство региональные чиновники собираются направить президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Подчеркнем, что закон о присвоении звания трудовой доблести был принят в начале этого года. Наделять данным статусом станут города, население которых во время войны работало на Победу в тылу. Важным условием для получения звания является наличие у мегаполиса государственных наград или переходящих знамен времен войны и наград за трудовые заслуги у рабочих трудившихся в военные годы на предприятиях.

Сенатор и глава региона поговорили о пилотном проекте по внедрению стандарта социального благополучия человека. Ростовская область имеет все шансы стать первым регионом в России, где его внедрят. На донской земле ради этого обеспечат меры поддержки семей с детьми, ликвидируют очереди в детские сады, сделают доступной чистую питьевую воду во всех районах области и организуют обучение в школах в одну смену. Социальное благополучие подразумевает ежегодное повышение зарплат бюджетников и создание специальной системы медицинского обслуживания престарелых граждан.

Сам проект разработали в Ростовской области. На данный момент положения документа активно обсуждаются. По словам губернатора, на Дону практика привлечения граждан к обсуждению важных для жизни региона вопросов превратилась в традицию. Во время разработки стандарта социального благополучия учтут пожелания населения. Василий Голубев сказал, что местные жители не упустят шанс создать подобный стандарт жизни, который обязаны будут обеспечить чиновники всех муниципалитетов.

«Люди, проживающие в разных уголках области – независимо, в городе или селе, – должны иметь равные возможности и равный уровень комфорта», - пояснил глава региона.

Валентина Матвиенко выразила поддержку проекту. Она просит не тянуть с его отработкой, пообещав помочь при продвижении программы.

#Общество#Новости
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