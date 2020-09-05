Матвиенко поддержит развитие Ростовской области на федеральном уровне

Подчеркнем, что закон о присвоении звания трудовой доблести был принят в начале этого года. Наделять данным статусом станут города, население которых во время войны работало на Победу в тылу. Важным условием для получения звания является наличие у мегаполиса государственных наград или переходящих знамен времен войны и наград за трудовые заслуги у рабочих трудившихся в военные годы на предприятиях.