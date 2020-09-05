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Поставщик школы Самургашевых в Ростове оказался бизнес-партнером их родственницы

5 сентября 2020, 07:58
Фото: pixabay.com
Предприниматель Василий Ларцев, который сдает в аренду помещения школе Самургашевых, оказался связан с бизнесом семьи, следует из данных открытых источников.

В 2020 году Ларцев выполнил поставки в «Спортивную школу олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых» на 34,6 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмен в течение года будет сдавать школе помещения в аренду. Бизнесмен выполнял похожие поставки в эту школу с 2015 по 2020, за это время он выиграл контракты почти на 96 миллионов рублей.

Василий Ларцев также является совладельцем нескольких предприятий. Ему принадлежат по 10% компаний «Янтарь 1», «Янтарь 1 Автоколонна 2», «Янтарь 1 Автоколонна 4», «Янтарь 1 Автоколонна 5». Остальными 90% этих организаций владеет Ольга Самургашева.

Как следует из данных открытых источников, у Рафаэля Самургашева, который является руководителем школы № 35, есть дочь с таким же именем.

Подробнее о бизнесе семьи Самургашевых — в материале RostovGazeta.

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