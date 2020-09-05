Поставщик школы Самургашевых в Ростове оказался бизнес-партнером их родственницы

В 2020 году Ларцев выполнил поставки в «Спортивную школу олимпийского резерва № 35 имени братьев Самургашевых» на 34,6 миллионов рублей. За эту сумму бизнесмен в течение года будет сдавать школе помещения в аренду. Бизнесмен выполнял похожие поставки в эту школу с 2015 по 2020, за это время он выиграл контракты почти на 96 миллионов рублей.