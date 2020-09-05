Ростовчане попросили отменить платные парковки

Автор написал, что деньги собирают просто так. Речь идет о парковках, которые находятся в границах улицы Текучева, проспекта Театральный, Социалистической, Соколова, Береговой, Доломановского.
«Платные парковки не позволили добиться снижения количества аварий. Отсутствует альтернатива в виде бесплатных пароковочных мест или велодорожек», — написал ростовчанин.
Он попросил перестать брать деньги за парковку. На момент субботы обращение поддержали шесть человек, еще один местный житель высказался против.