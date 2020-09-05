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Ростовчане попросили отменить платные парковки

5 сентября 2020, 06:31
Фото: https://pixabay.com
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города отменить зону платной парковки в центре города, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор написал, что деньги собирают просто так. Речь идет о парковках, которые находятся в границах улицы Текучева, проспекта Театральный, Социалистической, Соколова, Береговой, Доломановского.

«Платные парковки не позволили добиться снижения количества аварий. Отсутствует альтернатива в виде бесплатных пароковочных мест или велодорожек», — написал ростовчанин.

Он попросил перестать брать деньги за парковку. На момент субботы обращение поддержали шесть человек, еще один местный житель высказался против.

Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

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