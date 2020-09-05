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Posted 5 сентября 2020, 14:35

Published 5 сентября 2020, 14:35

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Ростовчане пожаловались на ужасное состояние больницы

5 сентября 2020, 14:35
Житель Ростова-на-Дону попал в больницу и рассказал о ее неудовлетворительном состоянии, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Ростовчанин рассказал, что его с пневмонией легких положили в больницу № 4. По его словам, здесь необходимо провести ремонт.

«Хочу показать суровую действительность наших медучереждений. А нам везде говорят о том, что все отлично и мы готовы бороться с коронавирусом», — написал автор.

Он добавил фото, на котором показал помещения больницы. Пользователи в комментариях предложили обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее транспортные компании Ростова пожаловались на нехватку денег.

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