Ростовчане пожаловались на ужасное состояние больницы

Posted 5 сентября 2020, 14:35
Published 5 сентября 2020, 14:35
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
Ростовчанин рассказал, что его с пневмонией легких положили в больницу № 4. По его словам, здесь необходимо провести ремонт.
«Хочу показать суровую действительность наших медучереждений. А нам везде говорят о том, что все отлично и мы готовы бороться с коронавирусом», — написал автор.
Он добавил фото, на котором показал помещения больницы. Пользователи в комментариях предложили обратиться в Роспотребнадзор.