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Стало известно, введут ли режим самоизоляции в Ростовской области

5 сентября 2020, 19:16
Фото: pixabay
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что у него нет в планах возвращать режим самоизоляции, прозвучало в ходе прямого эфира в «Одноклассниках».

Главе региона ведущие задали вопрос, который интересует очень многих. Он высказал свое мнение по поводу возобновления режима самоизоляции.

«Таких намерений у меня нет, однако нам всем надо обдумать, как вести себя в обычной жизни. Сейчас появилось очень много людей, которые говорят игнорировать масочный режим», — заявил губернатор.

Он добавил, что местным жителям надо поберечь друг друга. Губернатор признался, что несколько его близких переболели коронавирусом, в том числе его сын лежал в больнице.

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