Стало известно, введут ли режим самоизоляции в Ростовской области

Главе региона ведущие задали вопрос, который интересует очень многих. Он высказал свое мнение по поводу возобновления режима самоизоляции.
«Таких намерений у меня нет, однако нам всем надо обдумать, как вести себя в обычной жизни. Сейчас появилось очень много людей, которые говорят игнорировать масочный режим», — заявил губернатор.
Он добавил, что местным жителям надо поберечь друг друга. Губернатор признался, что несколько его близких переболели коронавирусом, в том числе его сын лежал в больнице.