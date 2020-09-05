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В Ростове сотни домов на следующей неделе останутся без света

5 сентября 2020, 14:12
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы массовые отключения электричества, пишет «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Щербакова, Курчатова, Пулеметная, Молодежная, 12-го декабря, Фабричная, Алеутская, Соревнования. Также это коснется садовых товариществ «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Красный Аксай», «Северная Ривьера», «Виноградарь», «Космос», «Мичуринец».

Электричество выключат на улицах Украинская, Вятская, в переулках Хибинский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведицкий. Во вторник ограничения введут на улицах Зорге, Ленина, Погодина, Штахановского, Карбышева, Физическая.

В среду обесточат переулки Кабардинский, Осетинский, Кавказкий, Казбекский, Тебердинский, Тувинский, Дзержинского, Поворотный, Паровозный.

В четверг без света останутся улицы Орбитальная, Венеры, Белорусская, переулки Клязьменский, Суржский, Волочаевский.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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