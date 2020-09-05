В Ростове сотни домов на следующей неделе останутся без света

В понедельник света не будет на улицах Щербакова, Курчатова, Пулеметная, Молодежная, 12-го декабря, Фабричная, Алеутская, Соревнования. Также это коснется садовых товариществ «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Красный Аксай», «Северная Ривьера», «Виноградарь», «Космос», «Мичуринец».