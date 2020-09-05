Важные новости субботы об откровениях губернатора Ростовской области

По словам губернатора, Василия Голубева, у него нет намерений возвращаться к таким жестким ограничительным мерам, глава региона добавил, что для этого нужно будет подумать, как вести себя в обычной жизни. Он посетовал на то, что многие ростовчане не соблюдают масочный режим.