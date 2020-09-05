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Важные новости субботы об откровениях губернатора Ростовской области

5 сентября 2020, 19:06
Фото: pixabay.com
Губернатор Василий Голубев признался, что его семья переболела «короной», сообщил, что пока не будет вводить самоизоляцию и ростовчане попросили о бесплатных парковках, все самое важное за субботу в обзоре RostovGazeta.

«Коронованные» особы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев признался, что в его семье несколько человек переболели коронавирусом. Но, по его словам, сейчас все в порядке.

При этом сын главы региона 18 дней лежал в больнице. На самоизоляцию пришлось уйти супруге губернатора, его дочери и внукам.

В Ростовской области на 5 сентября было зарегистрировано 17630 случаев заражения коронавирусом. После инфекции вылечились более 85% заболевших.

Самоизоляция не входит в планы

Власти Ростовской области пока не собираются вводить режим самоизоляции в регионе.

По словам губернатора, Василия Голубева, у него нет намерений возвращаться к таким жестким ограничительным мерам, глава региона добавил, что для этого нужно будет подумать, как вести себя в обычной жизни. Он посетовал на то, что многие ростовчане не соблюдают масочный режим.

При этом ранее выступавший перед СМИ главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что не исключает, что самоизоляцию вернут на территории области, все будет зависеть от эпидситуации. Глава Роспотребнадзора уточнил, что и масочный режим в Ростовской области снимут тогда, когда новых заболевших не будет.

За бесплатные парковки

Жители Ростова-на-Дону голосуют за отмену платных парковок в центре города. Инициативу предложили в разделе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации.

Автор сообщения считает, что деньги с жителей и гостей города собирают просто так. Речь идет о парковках, которые находятся в границах улицы Текучева, проспекта Театральный, Социалистической, Соколова, Береговой, Доломановского.

По мнению ростовчанина, платные парковки не позволили добиться снижения количества аварий. Отсутствует альтернатива в виде бесплатных парковочных мест или велодорожек.

В субботу, 6 сентября, инициативу поддержали только шесть человек, еще один местный житель высказался против.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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