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Еще 155 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

6 сентября 2020, 07:45
Фото: pixabay
В Ростовской области количество заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 155 человек, проинформировали в правительстве региона.

Выздоровели за это время 27 пациентов. На 100 тысяч местных жителей приходятся 423 человека с подтвержденным диагнозом.

Новые случаи заболевания выявили в 28 городах и районах. Зараженные есть в Шахтах, Батайске, Ростове, Гуково и Новочеркасске.

«В больницах находятся 1094 пациента, загруженность коечного фонда составляет 49,9%. К аппаратам ИВЛ подключены 56 тяжелобольных», — сказано в сообщении.

За все время заболели 17785 человек, выздоровели 15022 пациента. Жертвами коронавируса стали 373 заболевших.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев признался, что его семья переболела коронавирусом.

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