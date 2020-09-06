Еще 155 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Выздоровели за это время 27 пациентов. На 100 тысяч местных жителей приходятся 423 человека с подтвержденным диагнозом.
Новые случаи заболевания выявили в 28 городах и районах. Зараженные есть в Шахтах, Батайске, Ростове, Гуково и Новочеркасске.
«В больницах находятся 1094 пациента, загруженность коечного фонда составляет 49,9%. К аппаратам ИВЛ подключены 56 тяжелобольных», — сказано в сообщении.
За все время заболели 17785 человек, выздоровели 15022 пациента. Жертвами коронавируса стали 373 заболевших.