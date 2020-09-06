Неделя в Ростове: пожары, казаки-фашисты и условия отмены масок

Posted 6 сентября 2020, 20:53
Published 6 сентября 2020, 20:53
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
«Горячие» дни
Сразу в четырех районах Ростовской области в среду, 2 сентября, вспыхнули крупные природные пожары. В четверг, 3 сентября, в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня .
К пятнице пожарным удалось справиться с пожарами в трех районах. Локализовать возгорание в Тарасовском районе удалось только в субботу, 5 сентября. Огонь уничтожил почти 1,6 тысячи гектаров леса.
К тушению этого пожара привлекли почти 500 человек, они использовали 125 единиц техники. Также задействовали самолет и вертолеты для сброса воды. Всего успели совершить 392 сброса, это 1691 тонна воды.
В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов, пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.
Казаки-разбойники
В Новочеркасске разгорелся скандал, связанный с празднованием 450-летней годовщины служения донских казаков России. Городские власти обратились с просьбой к владельцам крупных торговых объектов привести в порядок фасады и как-то их украсить к празднику.
Администрация ТЦ «Арбат» на просьбу откликнулась. Времени было мало, поэтому макет заказали у дизайнера по найму и не успели его согласовать с городскими властями. А зря.
Дизайнер решил использовать для макета огромного плаката во всю стену ТЦ иллюстрацию Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год». И все бы ничего, но в оригинале картины у героев на шапках кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев.
Говорят, что на большом баннере на фасаде здания эти элементы Вермахта отсутствовали, но теперь этого уже не проверить. Бдительные горожане сообщили об инциденте в администрацию и спустя пару часов плакаты с казаками Вермахта демонтировали.
Управляющий ТЦ «Арбат» Геннадий Веренич принес свои извинения жителям Новочеркасска и сообщил, что баннер заменят на другой, уже согласованный с администрацией.
Инцидентом заинтересовались компетентные органы в Москве.
Назад в будущее
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев назвал условия, при которых могут вернуть режим самоизоляции в регионе.
Он отметил, что речь идет не обо всей территории области, а об отдельных районах. Ковалев назвал причины, при которых могут снова ввести ограничения. И главная из них — это развитие эпидемиологической ситуации на конкретной территории. «Это даст нам основания рассмотреть вопрос для возвращения к режиму самоизоляции», — заявил Ковалев.
При этом глава Роспотребнадзора уточнил, что сейчас поводов для этого нет. Но власти готовы к новым ограничениям при росте определенных критериев. К ним относится коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и загруженность коечного фонда. Масочный режим же в области отменят только тогда, когда в регионе не будет новых заболевших.
На 6 сентября в Ростовской области заболели 17785 человек, выздоровели 15022 пациента. Жертвами коронавируса стали 373 заболевших.