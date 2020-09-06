Неделя в Ростове: пожары, казаки-фашисты и условия отмены масок

При этом глава Роспотребнадзора уточнил, что сейчас поводов для этого нет. Но власти готовы к новым ограничениям при росте определенных критериев. К ним относится коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и загруженность коечного фонда. Масочный режим же в области отменят только тогда, когда в регионе не будет новых заболевших.