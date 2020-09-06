rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане обсуждают в сети улов в полтонны в Таганрогском заливе 60-летней давности

6 сентября 2020, 11:07
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жителей Ростова-на-Дону шокировал снимок 500-килограммовой белуги, выловленной в водах Таганрогского залива в 1956 году, ретро-фотографией поделился один из подписчиков популярного паблика.

На фото запечатлена огромная рыбина, длина которой в несколько раз превышает человеческий рост. Жители Ростова с сожалением отметили, что такие в Таганрогском заливе давно не водятся, и в этом виноваты сами люди.

«В Дону в те времена тоже такие попадались, дед один говорил. Рассказывал, как доставали в Александровке таких. Даже не представляю такую рыбину в Дону сейчас. Да что там такую, даже в пять раз меньше не представляю в Дону. Интересно в море Азовском хотя бы они остались ещё, таких или около таких размеров?» — поинтересовался один из комментаторов.

«Теперь о таком улове мечтать и мечтать… Вода не та, да и браконьеры свою лепту также внесли», — посетовал другой ростовчанин.

Ранее рыбаки вытащили из Дона сома с человеческий рост.

Материалы по теме
Рыбу-гиганта весом почти в 14 килограммов поймал житель Ростовской областиПротухшей рыбой торговали в Шахтах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00