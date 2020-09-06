Ростовчане обсуждают в сети улов в полтонны в Таганрогском заливе 60-летней давности

На фото запечатлена огромная рыбина, длина которой в несколько раз превышает человеческий рост. Жители Ростова с сожалением отметили, что такие в Таганрогском заливе давно не водятся, и в этом виноваты сами люди.
«В Дону в те времена тоже такие попадались, дед один говорил. Рассказывал, как доставали в Александровке таких. Даже не представляю такую рыбину в Дону сейчас. Да что там такую, даже в пять раз меньше не представляю в Дону. Интересно в море Азовском хотя бы они остались ещё, таких или около таких размеров?» — поинтересовался один из комментаторов.
«Теперь о таком улове мечтать и мечтать… Вода не та, да и браконьеры свою лепту также внесли», — посетовал другой ростовчанин.