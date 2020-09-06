Скандальным баннером с казаками вермахта в Новочеркасске заинтересовались федералы

На огромном плакате изображены два казака. Однако на шапках у них можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев. Выяснилось, что для плаката была использована иллюстрация Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год».