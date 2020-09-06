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Скандальным баннером с казаками вермахта в Новочеркасске заинтересовались федералы

5 сентября 2020, 22:19
Фото: Дмитрий Згонник
Федеральные власти заинтересовались скандальным баннером с казаками, служивших в войсках Вермахта, на фасаде одного из торговых центров Новочеркасске, сообщил RostovGazeta источник из администрации города.

Несколькими днями ранее на фасаде торгового центра «Арбат» в Новочеркасске вывесили баннер. Он был приурочен к к празднованию 450-летия служению донских казаков России, которое планировалось на 3–4 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на неопределенный срок.

На огромном плакате изображены два казака. Однако на шапках у них можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев. Выяснилось, что для плаката была использована иллюстрация Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год».

Кто повесил баннер с казаками Вермахта и понесет ли кто-либо наказание, пока неизвестно. Однако знакомый с ситуацией источник RostovGazeta сообщил, что произошедшим уже заинтересовались в Москве.

Напомним, что в преддверии Дня Победы в Таганроге повесили баннер с фашистами. Как выяснилось это произошло из-за ошибки дизайнера, который работал на «удаленке» во время режима самоизоляции.

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