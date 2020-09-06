Скандальным баннером с казаками вермахта в Новочеркасске заинтересовались федералы

Несколькими днями ранее на фасаде торгового центра «Арбат» в Новочеркасске вывесили баннер. Он был приурочен к к празднованию 450-летия служению донских казаков России, которое планировалось на 3–4 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на неопределенный срок.
На огромном плакате изображены два казака. Однако на шапках у них можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев. Выяснилось, что для плаката была использована иллюстрация Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год».
Кто повесил баннер с казаками Вермахта и понесет ли кто-либо наказание, пока неизвестно. Однако знакомый с ситуацией источник RostovGazeta сообщил, что произошедшим уже заинтересовались в Москве.
Напомним, что в преддверии Дня Победы в Таганроге повесили баннер с фашистами. Как выяснилось это произошло из-за ошибки дизайнера, который работал на «удаленке» во время режима самоизоляции.