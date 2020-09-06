Юная ростовчанка одержала победу в конкурсе Генпрокуратуры и отправится в Артек

Всероссийский конкурс был организован Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках сотрудничества с ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». Главный приз соревнования - участие в дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Юный правовед». Победителей выбирали среди российских школьников от 11 до 17 лет. Для участия детям необходимо было подготовить эссе.
Участники конкурса оценивались по предложенной концепции законодательной инициативы, а также индивидуальным достижениям в школьной и общественной жизни. Победители будут участвовать в тематических сменах на базе «Артек».
Одним победителей на федеральном этапе конкурса стала учащаяся 7 «А» класса» школы № 99 Ворошиловского района Ростова-на-Дону Полина Полякова.
В день знаний работники прокуратуры района вручили победительнице сертификат на получение путевки в Международный детский центр «Артек» пожелали дальнейших искрометных побед в подобных конкурсах. В торжественной обстановке работники прокуратуры поздравили ребят и учителей с «Днем Знаний», пожелав им успехов в учебе, положительных отметок, а педагогическому составу – плодотворной работы в новом учебном году.