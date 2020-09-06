rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юная ростовчанка одержала победу в конкурсе Генпрокуратуры и отправится в Артек

6 сентября 2020, 10:44
Фото: Прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону
Учащаяся школы № 99 Ростова-на-Дону Полина Полякова выиграла путевку в Артек, одержав победу во Всероссийском конкурсе «Твори закон на благо общества», сообщили в прокуратуре Ворошиловского района.

Всероссийский конкурс был организован Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках сотрудничества с ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». Главный приз соревнования - участие в дополнительной образовательной общеразвивающей программе «Юный правовед». Победителей выбирали среди российских школьников от 11 до 17 лет. Для участия детям необходимо было подготовить эссе.

Участники конкурса оценивались по предложенной концепции законодательной инициативы, а также индивидуальным достижениям в школьной и общественной жизни. Победители будут участвовать в тематических сменах на базе «Артек».

Одним победителей на федеральном этапе конкурса стала учащаяся 7 «А» класса» школы № 99 Ворошиловского района Ростова-на-Дону Полина Полякова.

В день знаний работники прокуратуры района вручили победительнице сертификат на получение путевки в Международный детский центр «Артек» пожелали дальнейших искрометных побед в подобных конкурсах. В торжественной обстановке работники прокуратуры поздравили ребят и учителей с «Днем Знаний», пожелав им успехов в учебе, положительных отметок, а педагогическому составу – плодотворной работы в новом учебном году.

Материалы по теме
Победителей премии «Бизнес-Успех» в Ростовской области назовут 3 сентябряВ Ростове филиал «Ростелекома» пригласил на работу победителей «Цифрового прорыва»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00