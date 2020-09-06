Юная ростовчанка одержала победу в конкурсе Генпрокуратуры и отправится в Артек

В день знаний работники прокуратуры района вручили победительнице сертификат на получение путевки в Международный детский центр «Артек» пожелали дальнейших искрометных побед в подобных конкурсах. В торжественной обстановке работники прокуратуры поздравили ребят и учителей с «Днем Знаний», пожелав им успехов в учебе, положительных отметок, а педагогическому составу – плодотворной работы в новом учебном году.