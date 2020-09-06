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Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности

6 сентября 2020, 09:22
Фото: pixabay
В Ростовской области в ближайшие дни будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность, проинформировали в региональном УМЧС.

Предупреждение будет актуально на период с 7 по 9 сентября. Это касается большей части региона, в том числе Ростова. Речь идет о пожароопасности пятого класса.

«Высокая пожароопасность ожидается местами в северо-западных и северо-восточных районах», — говорится в публикации.

По данным Гидрометцентра, в Ростове в понедельник температура воздуха составит 29 градусов. Будет облачно, ветер усилится до 5 метров в секунду.

Во вторник максимальная температура составит 30 градусов, в среду — 25 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.

Ранее в Ростове затопило несколько улиц из-за непогоды.

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