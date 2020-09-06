Жителей Ростовской области предупредили о пожароопасности

Предупреждение будет актуально на период с 7 по 9 сентября. Это касается большей части региона, в том числе Ростова. Речь идет о пожароопасности пятого класса.
«Высокая пожароопасность ожидается местами в северо-западных и северо-восточных районах», — говорится в публикации.
По данным Гидрометцентра, в Ростове в понедельник температура воздуха составит 29 градусов. Будет облачно, ветер усилится до 5 метров в секунду.
Во вторник максимальная температура составит 30 градусов, в среду — 25 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируется.