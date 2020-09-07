Более десятка штрафов предъявили «Донаэродорстрою»

Ранее в Ростове выявили сговор при проведении торгов на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением. В сговоре в качестве заказчиков участвовали МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону», городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, а в качестве подрядчиков ООО «Техноцентр» и ООО «Регстройзаказчик».