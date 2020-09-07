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Более десятка штрафов предъявили «Донаэродорстрою»

7 сентября 2020, 12:08
Фото: Министерство транспорта Ростовской области
Акционерное общество «Донаэродорстрой» заплатит 12 штрафов общей суммой 120 тысяч рублей, следует из информации системы СПАРК.

Все 12 штрафов по десять тысяч рублей каждый выписали 4 сентября на основании актов по делу об административном правонарушении. По всем штрафам открыто исполнительное производство в Дзержинском районном отделе судебных приставов Волгоградской области.

АО «Донаэродорстрой» занимается строительством автомобильных дорог и аэродромов, зарегистрирована компания в 1992 году.

Ранее в Ростове выявили сговор при проведении торгов на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением. В сговоре в качестве заказчиков участвовали МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону», городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, а в качестве подрядчиков ООО «Техноцентр» и ООО «Регстройзаказчик».

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