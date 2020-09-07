Как убрать красноту глаз

Покраснение глаз может произойти по нескольким причинам, в том числе после тяжелого рабочего дня. На это могут повлиять длительная работа за компьютером или просмотр телевизора.
Самое популярное
Самым популярным средством для избавления от недуга является зеленый чай. Для этого надо заварить пакетики с чаем, остудить их и приложить на глаза.
Процедура должна длиться около 20 минут, после чего станет значительно легче.
Кубики льда
Для этого способа необходимо заварить цветки ромашки и распределить в формочки для льда. Их убирают в морозилку на несколько часов.
Далее кубики льда оборачивают в марлю и прикладывают на минуту к глазам.
Картофель
Эффективным средством станет картофель, который надо вымыть и почистить. Его разрезают на дольки и на полчаса прикладывают к глазам.
Укроп
Снять покраснение глаз помогут семена укропа. Одну столовую ложку надо высыпать в стакан с кипятком. Полученная смесь должна настояться в течение 40 минут.
Отвар процеживают, обмакивают ватным диском и делают примочки для глаз. Каждый из этих способов поможет снять напряжение и дискомфорт.