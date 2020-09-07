Каждый восьмой безработный в Ростовской области пожаловался на харассмент

В Ростовской области в ходе проведенного опроса выяснилось, что около 12% соискателей сталкивались с оскорблениями на работе, сообщает HH.ru.

Участниками опроса стали 8,4 тысячи соискателей. Около 84% опрошенных жителей Ростовской области заявили, что никогда не сталкивались с харассментом на работе. «Еще 12% респондентов сталкивались с неприличными высказываниями. Около 6% респондентов упомянули о нежелательных прикосновениях», — сказано в сообщении. От 2% опрошенных требовали быть более сексуальными. В гендерном разрезе от харассмента больше страдают женщины. Чаще всего провинившемуся объявляют выговор. Уголовные дела возбудили лишь в 1% случаев харассментана работе. Ранее насильник в Ростове за сутки напал на двух девушек. Материалы по теме Жителя Ростовской области будут судить за попытку изнасиловать девушку Изнасиловавшего двух сестер педофила осудили в Ростове