Каждый восьмой безработный в Ростовской области пожаловался на харассмент

Участниками опроса стали 8,4 тысячи соискателей. Около 84% опрошенных жителей Ростовской области заявили, что никогда не сталкивались с харассментом на работе.
«Еще 12% респондентов сталкивались с неприличными высказываниями. Около 6% респондентов упомянули о нежелательных прикосновениях», — сказано в сообщении.
От 2% опрошенных требовали быть более сексуальными. В гендерном разрезе от харассмента больше страдают женщины.
Чаще всего провинившемуся объявляют выговор. Уголовные дела возбудили лишь в 1% случаев харассментана работе.