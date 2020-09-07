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Каждый восьмой безработный в Ростовской области пожаловался на харассмент

7 сентября 2020, 07:54
Фото: CC0 / flickr.com
В Ростовской области в ходе проведенного опроса выяснилось, что около 12% соискателей сталкивались с оскорблениями на работе, сообщает HH.ru.

Участниками опроса стали 8,4 тысячи соискателей. Около 84% опрошенных жителей Ростовской области заявили, что никогда не сталкивались с харассментом на работе.

«Еще 12% респондентов сталкивались с неприличными высказываниями. Около 6% респондентов упомянули о нежелательных прикосновениях», — сказано в сообщении.

От 2% опрошенных требовали быть более сексуальными. В гендерном разрезе от харассмента больше страдают женщины.

Чаще всего провинившемуся объявляют выговор. Уголовные дела возбудили лишь в 1% случаев харассментана работе.

Ранее насильник в Ростове за сутки напал на двух девушек.

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