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Коронавирус продолжает заражать жителей 31 территории Ростовской области

7 сентября 2020, 08:12
Фото: Silvision/CC BY-ND 2.0 / flickr.com
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом подтвердили в 31 городе и районе, сообщили в правительстве региона.

Число заболевших увеличилось на 151 человека, которые живут в Таганроге, Ростове, Батайске, Шахтах. Новые случаи зарегистрированы в Багаевском, Заветинском, Миллеровском, Пролетарском, Сальском районах.

В больницах остаются 1152 зараженных, загруженность коечного фонда составила 53%. За все время умерли 373 человека с подтвержденным диагнозом.

«Всего в области зарегистрировали 17936 случаев заболевания, выздоровели 15059 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 7,4 тысячи человек», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в области провели свыше 552 тысяч тестов на инфекцию. Ранее глава Ростовской области Василий Голубев признался, что его семья переболела коронавирусом.

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