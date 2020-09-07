Коронавирус продолжает заражать жителей 31 территории Ростовской области

Число заболевших увеличилось на 151 человека, которые живут в Таганроге, Ростове, Батайске, Шахтах. Новые случаи зарегистрированы в Багаевском, Заветинском, Миллеровском, Пролетарском, Сальском районах.
В больницах остаются 1152 зараженных, загруженность коечного фонда составила 53%. За все время умерли 373 человека с подтвержденным диагнозом.
«Всего в области зарегистрировали 17936 случаев заболевания, выздоровели 15059 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 7,4 тысячи человек», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в области провели свыше 552 тысяч тестов на инфекцию. Ранее глава Ростовской области Василий Голубев признался, что его семья переболела коронавирусом.