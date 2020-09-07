Коронавирусом переболели более 15 тысяч жителей Ростовской области

Так, за минувшие сутки число перенесших инфекцию достигло 15059 человек. Всего в регионе было зарегистрировано 17936 случаев заражения.
Доля выздоровевших достигла почти 84%. При этом в Ростовской области насчитывается более 2,5 тысячи активных больных, из них у 1352 пациентов заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. Госпитализированы были 1152 человека, 55 при этом находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.
Смертность от инфекции превышает 2,07%. Всего за время пандемии в реестр умерших в результате коронавируса и его осложнений попали 373 пациента.