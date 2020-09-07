Коронавирусом переболели более 15 тысяч жителей Ростовской области

Доля выздоровевших достигла почти 84%. При этом в Ростовской области насчитывается более 2,5 тысячи активных больных, из них у 1352 пациентов заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. Госпитализированы были 1152 человека, 55 при этом находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.