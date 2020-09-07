Молодые ростовчане примут участие в межрегиональных дебатах

Всего соревнования будут проводится в четыре тура, начиная с 1/8 финала. «Дебатл» популяризирует актуальный и современный формат дебатов и учит представителей молодежи спорить и аргументировать свою позицию. Сложно переоценить наличие подобных навыков и умений в современном обществе. Активный гражданин с интересной точкой зрения всегда добьется большего, чем тот, кто не имеет твердого духовно-нравственного стержня.