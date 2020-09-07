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Posted 7 сентября 2020, 19:06

Published 7 сентября 2020, 19:06

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Новый экологический маршрут появился в Ростовской области

7 сентября 2020, 19:06
В Усть-Донецком районе открыли новый экомаршрут, длина которого достигает 1,5 километра, проинформировали в облправительстве.

В понедельник состоялась первая экскурсия, ее провели для школьников. Маршрут проходит по особо охраняемой природной территории «Раздорские склоны».

Путь пролегает между хутором Коныгиным и станицей Раздорской, всего предусмотрены пять остановок. На территории есть свыше 660 видов растений и 1,8 тысячи видов животных и насекомых.

«В данный момент разрабатываются еще четыре экологических тропы в Ростовской области», — заявила замглавы Минприроды региона Алла Кушнарева.

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