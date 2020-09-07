Новый экологический маршрут появился в Ростовской области

Posted 7 сентября 2020, 19:06
Published 7 сентября 2020, 19:06
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
В понедельник состоялась первая экскурсия, ее провели для школьников. Маршрут проходит по особо охраняемой природной территории «Раздорские склоны».
Путь пролегает между хутором Коныгиным и станицей Раздорской, всего предусмотрены пять остановок. На территории есть свыше 660 видов растений и 1,8 тысячи видов животных и насекомых.
«В данный момент разрабатываются еще четыре экологических тропы в Ростовской области», — заявила замглавы Минприроды региона Алла Кушнарева.