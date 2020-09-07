Почти 16 тысяч посылок уничтожит «Почта России» в Сальске

Представители Сальского почтамта УФПС Ростовской области обратились в суд с заявлением о том, что за четвертый квартал прошлого года и первый квартал 2020 года в отделении связи накопились 15 998 невостребованных почтовых отправлений.
Посылки невозможно доставить адресатам по разным причинам: в связи с отсутствием необходимых адресных данных пользователей услуг почтовой связи, выбытием адресата, отказа отправителя от получения возвращенного почтового отправления.
«Суд разрешил вскрыть невостребованные почтовые отправления для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений», — говорится в решении Сальского горсуда.