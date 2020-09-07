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Почти 16 тысяч посылок уничтожит «Почта России» в Сальске

7 сентября 2020, 08:10
Фото: Почта России
Сальский городской суд удовлетворил заявление АО «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений в количестве почти 16 тысяч штук для изъятия и уничтожения, рассказал RostovGazeta сотрудник суда.

Представители Сальского почтамта УФПС Ростовской области обратились в суд с заявлением о том, что за четвертый квартал прошлого года и первый квартал 2020 года в отделении связи накопились 15 998 невостребованных почтовых отправлений.

Посылки невозможно доставить адресатам по разным причинам: в связи с отсутствием необходимых адресных данных пользователей услуг почтовой связи, выбытием адресата, отказа отправителя от получения возвращенного почтового отправления.

«Суд разрешил вскрыть невостребованные почтовые отправления для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений», — говорится в решении Сальского горсуда.

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