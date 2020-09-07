Производство зерновых удвоили в Ростовской области за 10 лет

По информации издания «Город N», за последние 10 лет производство зерновых увеличилось практически в два раза. При этом в 2008 году считался чуть ли не рекордным урожай ранних культур в 8,5 миллиона тонн. 10 лет назад урожай зерновых в год составлял около шести миллионов тонн.