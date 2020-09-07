Производство зерновых удвоили в Ростовской области за 10 лет

В этом году область вышла на первое место в России по урожаю ранних зерновых культур, несмотря на сложные погодные условия. Валовой сбор именно пшеницы превысил 10,4 миллиона тонн.
Этих показателей удалось достичь благодаря новым сортам озимой пшеницы и ячменя. Они обладают высокой зимостойкостью.
По информации издания «Город N», за последние 10 лет производство зерновых увеличилось практически в два раза. При этом в 2008 году считался чуть ли не рекордным урожай ранних культур в 8,5 миллиона тонн. 10 лет назад урожай зерновых в год составлял около шести миллионов тонн.