Три неприятных события случились в Ростовской области в понедельник

В понедельник жители Ростова сообщили о палаточном лагере выходцев из Средней Азии на железнодорожной станции Первомайская. По словам очевидцев, там обосновались сотни узбеков и таджиков. «Это все нелегалы? Их вывозят? Кто же теперь будет работать дворниками и строителями?» — спрашивали горожане в соцсети.