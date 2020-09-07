Три неприятных события случились в Ростовской области в понедельник

Последствия визита губернатора
Заявление на увольнение по собственному желанию написал 7 сентября глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов после внезапного визита губернатора Василия Голубева.
В правительство поступили многочисленные обращения жителей города, которые жаловались на замусоренность улиц и дворов, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ. Голубев приехал Каменск-Шахтинский без предупреждения, прошелся по улицам и пообщался с местными жителями.
Убедившись в обоснованности жалоб, губернатор направился в городскую администрацию. Там он выразил недовольство работой Фетисова и попросил того покинуть пост. «В городе хозяина нет, город — сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — сказал губернатор.
Опять карантин?
В понедельник 7 сентября коэффициент распространения коронавирусной инфекции подскочил до 1,08. Число заболевших коронавирусом достигло почти 18 тысяч человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил 426,8 случая.
Загруженность коечного фонда также резко выросла за прошедшие выходные и составила 53%. Это рекордный показатель за все время пандемии в регионе, всего госпитализированы 1152 человека, из которых 55 пациентам потребовался аппарат искусственной вентиляции легких.
На прошлой неделе главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев назвал условия, при которых могут вернуть режим самоизоляции в регионе. Новые ограничения могут вернуть при ухудшении ряда показателей, к ним относятся коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и загруженность коечного фонда.
Город мигрантов
В понедельник жители Ростова сообщили о палаточном лагере выходцев из Средней Азии на железнодорожной станции Первомайская. По словам очевидцев, там обосновались сотни узбеков и таджиков. «Это все нелегалы? Их вывозят? Кто же теперь будет работать дворниками и строителями?» — спрашивали горожане в соцсети.
Официальные власти палаточный лагерь подтвердили, но за подробностями посоветовали обратиться в Генеральное консульство республики Узбекистан в Ростове.