В Ростове построят детский хирургический центр

Издание сообщает, что в рамках рабочей поездки зампредседателя Правительства РФ вместе с Василием Голубевым побывала в детской областной больнице, где встретилась с главными врачами медицинских учреждений. Известно, что на встрече также присутствовали представители общественных организаций, участники государственно-частного партнерства в медицине, которые принимали участие в обсуждении развития системы здравоохранения в регионе.
Сообщается, что вице-премьер отметила высокий уровень медицинской помощи в Ростовской области, которая оказывалась пациентам в период пандемии коронавируса. Она подчеркнула, что региональным медикам удалось снизить уровень смертности по сравнению с предыдущим годом за счет уменьшения количества летальных исходов от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таких результатов удалось достигнуть, даже несмотря на опасность болезней сердца, в том числе на фоне осложнений от коронавируса.
Также Голикова сказала, что в Донском регионе очень грамотно организована работа медицинских учреждений. Даже с учетом ситуации больницы не прекратили плановых приемов пациентов, достойно выдержав повышенную нагрузку из-за развернутых моногоспиталей в других медицинских учреждениях.
В свою очередь, Голубев рассказал о реализации масштабных проектов в области здравоохранения, в частности по развитию сосудистых центров и созданию алгоритма совместных действий при ДТП.
После Голикова подробно пояснила, какие перспективы видит в развитии здравоохранения в Донском регионе. "Это темы, связанные с полной модернизацией с 2021 года первичного звена здравоохранения", - сказала она и добавила, что Правительство РФ готово оказывать поддержку в развитии медицинских учреждений, видя, как область продвинулась в строительстве сельских ФАПов.
Также Голубев рассказал о других проектах - строительстве областной инфекционной больницы и детского хирургического центра, но подчеркнул, что Ростовской области для их реализации потребуется помощь федеральных властей. В частности, это касается строительства нового корпуса детской больницы.
По его словам, все необходимые экспертизы проекта уже провели, и регион полностью готов к его реализации. «Вопрос, который мне кажется сейчас актуальным, связан с развитием детского здравоохранения и созданием новых условий в детской областной больнице. Здесь прекрасный коллектив, профессиональный, мною принято решение подготовить проект строительства нового корпуса. Проект состоялся, прошел экспертизу. Задача – его реализовать. Мы готовы к старту», - пояснил глава области.
Голикова пообещала поддержку и добавила, что весомым аргументом в принятии решения стал профессионализм региональных медиков. Она сказала, что в больнице увидела специалистов, которые любят и уважают свою работу, – это видно по горящим глазам. А это означает, что управление здесь организовано таким образом, чтобы создать нужную атмосферу и стремление к развитию.