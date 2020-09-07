В Ростове построят детский хирургический центр

Голикова пообещала поддержку и добавила, что весомым аргументом в принятии решения стал профессионализм региональных медиков. Она сказала, что в больнице увидела специалистов, которые любят и уважают свою работу, – это видно по горящим глазам. А это означает, что управление здесь организовано таким образом, чтобы создать нужную атмосферу и стремление к развитию.