Ветеран ВОВ получил квартиру в Хабаровском крае через инстаграм

Житель небольшого поселка Хехцир в Хабаровском крае, 95-летний Василий Мятеж, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена II степени, теперь сможет стать обладателем новой квартиры либо денежной компенсации за свой старый непригодный для жизни дом.
По признанию местных властей, они затянули с оформлением документации. Вопрос не решался с начала 2020 года. Но после обращения к руководителю региона данный вопрос под свой личный контроль возьмет глава района, который посетил ветерана после обращения его родственницы, сообщает Transsibinfo.
Следует подчеркнуть, что через соцсети на имя Михаила Дегтярева поступают десятки обращений и жалоб каждодневно. По каждой поступившей проблеме немедленно запускают проверку и назначают ответственного исполнителя.
Напомним, ранее Михаил Дегтярев публично предупреждал чиновников, что будет пресекать равнодушие и незаинтересованность в работе.