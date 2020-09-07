Ветеран ВОВ получил квартиру в Хабаровском крае через инстаграм

По признанию местных властей, они затянули с оформлением документации. Вопрос не решался с начала 2020 года. Но после обращения к руководителю региона данный вопрос под свой личный контроль возьмет глава района, который посетил ветерана после обращения его родственницы, сообщает Transsibinfo.