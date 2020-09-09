Федор Щербаков назначен гендиректором «Ленфильма»

Федор Щербаков работал на государственной службе с 2004 года. В частности, он занимал должность референта руководителя аппарата правительства РФ (на этом посту был Дмитрий Козак). Когда его руководитель был назначен в Южный федеральный округ в качестве полпреда, Федор Щербаков получил предложение продолжить работу в команде Козака на позиции пресс-секретаря — заместителя директора департамента по внутренней политике. На этой должности специалист занимался освещением в СМИ процессов смены руководителей кавказских регионов, полным информационным сопровождением социально-экономических преобразований в округе.