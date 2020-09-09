Федор Щербаков назначен гендиректором «Ленфильма»

Posted 9 сентября 2020,, 13:02
Published 9 сентября 2020,, 13:02
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
С 13 сентября 2004 года по 24 сентября 2007 года полномочным представителем президента России в ЮФО был Дмитрий Козак, результаты работы которого были высоко оценены руководителями регионов округа (в то время национальные республики Северного Кавказа и Ставропольский край входили в состав ЮФО).
На момент вступления Дмитрия Козака в новую должность регионы, входящие в состав ЮФО, отставали от среднероссийского уровня по ряду экономических показателей: величина среднедушевого производства валового регионального продукта, производительность труда, инвестиции в основной капитал.
В условиях напряженной обстановки, связанной с экстремистской активностью в округе, было важно именно социально-экономическое развитие региона.
«Нужны системные меры, чтобы все знали свою миссию, предназначение и несли персональную ответственность за качество работы, жизни людей», — подчеркивал в одном из интервью Козак. Он был уверен, что решить проблемы социально-экономического развития ЮФО можно только путем утверждения плана действий и закрепления конкретных мер ответственности за руководителями.
Так началась работа по созданию стратегии развития ЮФО на долгосрочный период. Участие в разработке документа принимал пресс-секретарь полпреда.
Федор Щербаков работал на государственной службе с 2004 года. В частности, он занимал должность референта руководителя аппарата правительства РФ (на этом посту был Дмитрий Козак). Когда его руководитель был назначен в Южный федеральный округ в качестве полпреда, Федор Щербаков получил предложение продолжить работу в команде Козака на позиции пресс-секретаря — заместителя директора департамента по внутренней политике. На этой должности специалист занимался освещением в СМИ процессов смены руководителей кавказских регионов, полным информационным сопровождением социально-экономических преобразований в округе.
При участии Щербакова была подготовлена долгосрочная стратегия развития для южных регионов страны, на развитие которых в тот момент оказывали подавляющее влияние ряд факторов: значительный объем теневой экономики, клановость в управлении, недостаток квалифицированных кадров при избытке трудовых ресурсов. Полпред в ЮФО Дмитрий Козак и его команда составили документ, который в том числе снижал излишнюю конкуренцию между субъектами округа в отдельных отраслях промышленности, способной привести к кризису перепроизводства.
Первое обсуждение среди представителей региональных органов власти и ученых разработанной «Стратегии развития ЮФО до 2025 года» прошло в августе 2007 года. Главной задачей документа, по словам Дмитрия Козака, было обозначить ориентиры благоприятной инвестиционной политики на юге России, используя при этом конкурентные преимущества каждого отдельно взятого региона в составе Южного федерального округа.
Благодаря проектной работе команды полпреда, в состав которой входил Федор Щербаков, удалось привлечь инвестиции в промышленный сектор региона (газохимическую, туристическую, аграрную отрасли), повысить его бизнес-потенциал. Крупные предприниматели начали реализовывать инвестпроекты в ЮФО: «Лукойл» запланировал строительство газохимического комплекса в Калмыкии, Трубная металлургическая компания была намерена вложить средства в развитие туристско-рекреационной зоны в Карачаево-Черкесской Республике. Привлекательными для инвесторов оказались не только энергетический и добывающий сектора экономики ЮФО, но и туризм, розничная торговля, банковская деятельность, пищевая промышленность.
В период с 2007 по 2008 год Дмитрий Козак являлся руководителем Минрегионразвития. В том же ведомстве на должности помощника министра работал его бывший пресс-секретарь Щербаков Федор. Совместно с экспертами специалист продолжил заниматься вопросами разработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в области социально-экономического развития субъектов РФ.