Иск к владельцу недостроенного офиса на Красноармейской подали власти Ростова

Posted 9 сентября 2020, 14:36
Published 9 сентября 2020, 14:36
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Компании из Москвы принадлежит недостроенное офисное здание на углу Красноармейской и Сиверса, вторым ответчиком выступает ООО «Фрихаус», тоже из Москвы.
Как пишет donnews.ru, городские власти требуют признать недействительной сделку между «Свиссбэл» и «Фрихаус» по уступке прав на недострой и землю под ним. Разрешение на застройку участка получили в 2006 году, но само строительство давно не ведется.
Изначально на участке хотели построить бизнес-центр, потом отель сети Holiday Inn. Ростовские власти пытались через суд вернуть себе землю под недостроем еще несколько лет назад, но их обязали продлить аренду до 9 апреля 2021 года.
В мае 2020 года ДИЗО получил письмо, в котором сообщалось, что все свои права на объект в Ростове «Свиссбэл» уступил «Фрихаусу». Это является нарушением Земельного кодекса РФ.
Отмечается, что по завершению срока договора аренды департамент намерен вернуть землю с недостроем и найти ему инвестора, который достроит объект.