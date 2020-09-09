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Posted 9 сентября 2020, 14:36

Published 9 сентября 2020, 14:36

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Иск к владельцу недостроенного офиса на Красноармейской подали власти Ростова

9 сентября 2020, 14:36
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону подал иск к московской компании «Свиссбэл», следует из материалов в картотеке Арбитражного суда.

Компании из Москвы принадлежит недостроенное офисное здание на углу Красноармейской и Сиверса, вторым ответчиком выступает ООО «Фрихаус», тоже из Москвы.

Как пишет donnews.ru, городские власти требуют признать недействительной сделку между «Свиссбэл» и «Фрихаус» по уступке прав на недострой и землю под ним. Разрешение на застройку участка получили в 2006 году, но само строительство давно не ведется.

Изначально на участке хотели построить бизнес-центр, потом отель сети Holiday Inn. Ростовские власти пытались через суд вернуть себе землю под недостроем еще несколько лет назад, но их обязали продлить аренду до 9 апреля 2021 года.

В мае 2020 года ДИЗО получил письмо, в котором сообщалось, что все свои права на объект в Ростове «Свиссбэл» уступил «Фрихаусу». Это является нарушением Земельного кодекса РФ.

Отмечается, что по завершению срока договора аренды департамент намерен вернуть землю с недостроем и найти ему инвестора, который достроит объект.

Ранее в Кагальницком районе признали незаконным строительство мусорного полигона.

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