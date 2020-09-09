Международный День красоты предложили отметить россиянам

Posted 8 сентября 2020, 21:00
Published 8 сентября 2020, 21:00
Modified 18 сентября 2022, 10:47
Updated 18 сентября 2022, 10:47
День тестировщика в России
Тестировщики программного обеспечения празднуют 9 сентября свой профессиональный праздник. Эта дата имеет интересную историю.
В 1947 году в этот день ученые тестировали вычислительную машину и обнаружили застрявшего внутри мотылька. Во время описания процесса они использовали слово дебаггинг, которое переводится как удаление насекомых.
Теперь это означает процесс устранения багов. Таким образом и появился праздник.
Международный День красоты
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО стал инициатором создания праздника. В этот день во многих городах проводят конкурсы красоты.
Кроме того, устраивают различные флешмобы и фестивали. Также этот праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги.
День дизайнера
Праздник учредили в 2005 году. В этот день исполнилось 50 лет известному дизайнеру-графику Владимиру Чайке.
Эта профессия становится все более востребованной в современном мире. Графические дизайнеры чаще всего являются креативными людьми, и праздники они отмечают необычно.