rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2020, 21:00

Published 8 сентября 2020, 21:00

Modified 18 сентября 2022, 10:47

Updated 18 сентября 2022, 10:47

Международный День красоты предложили отметить россиянам

8 сентября 2020, 21:00
Жители России имеют возможность отметить сразу несколько интересных праздников в среду, в том числе международный День красоты.

День тестировщика в России

Тестировщики программного обеспечения празднуют 9 сентября свой профессиональный праздник. Эта дата имеет интересную историю.

В 1947 году в этот день ученые тестировали вычислительную машину и обнаружили застрявшего внутри мотылька. Во время описания процесса они использовали слово дебаггинг, которое переводится как удаление насекомых.

Теперь это означает процесс устранения багов. Таким образом и появился праздник.

Международный День красоты

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО стал инициатором создания праздника. В этот день во многих городах проводят конкурсы красоты.

Кроме того, устраивают различные флешмобы и фестивали. Также этот праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги.

День дизайнера

Праздник учредили в 2005 году. В этот день исполнилось 50 лет известному дизайнеру-графику Владимиру Чайке.

Эта профессия становится все более востребованной в современном мире. Графические дизайнеры чаще всего являются креативными людьми, и праздники они отмечают необычно.

#Желтые новости
Подпишитесь
Популярное